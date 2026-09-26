Apoyar a Irán es totalmente inaceptable: Trump a Xi Jinping

El presidente Donald Trump, dejó claro a su homólogo chino Xi Jinping, durante las conversaciones en la Casa Blanca, que cualquier ayuda de China a Irán sería “totalmente inaceptable”, afirmó el viernes el embajador estadounidense en Beijing, David Perdue.

“Ya les dejamos muy claro hace semanas que cualquier ayuda que proporcionaran a Irán, directa o indirecta, ya fuera inteligencia, componentes o equipamiento militar, sería totalmente inaceptable. El presidente Trump volvió a dejarlo muy claro”, declaró Perdue en una entrevista con CNBC.

El diplomático aseguró que el mensaje de Washington sobre este punto es “constante” y señaló que Estados Unidos (EUA) sigue preocupado por un posible apoyo indirecto de Beijing a Teherán, aunque reconoció que no existen pruebas directas de que China esté ayudando a Irán a mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

Perdue afirmó además que Trump y Xi coincidieron en que Irán no debe obtener un arma nuclear y en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de energía.

China mantiene estrechos vínculos económicos con Irán y es uno de los principales compradores de petróleo iraní, una relación que se convirtió en uno de los temas sensibles de las conversaciones entre Trump y Xi durante la visita del mandatario chino a Washington.