Apoyar economía de familias el objetivo: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un acuerdo entre el Gobierno de México y la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (Aseval) para que, del 1.º de mayo al 31 de octubre, se reduzcan las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales en beneficio de la economía de las familias.

“Es la demostración de que cuando se trabaja juntos por las y los mexicanos sacamos muy buenas cosas. Hoy vamos a anunciar la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para aquellos que pagan con tarjeta de crédito o débito como para aquellos que pagan con vales. Este es un acuerdo en el que participó el Banco de México y las distintas asociaciones coordinado por la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué es importante esto? Porque, al disminuir las comisiones, va a bajar todavía más el precio de la gasolina y el diésel. El objetivo es seguir disminuyendo sobre todo el precio del diésel y, lo más importante, apoyar la economía de las familias mexicanas”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Además, informó que este 28 de abril sostendrá una reunión con gasolineros y representantes de estaciones de servicio con la finalidad de seguir reduciendo el precio del diésel.

“Decirle al pueblo de México, a la gente, que estamos trabajando para que no aumente el precio de los combustibles y al contrario para ver cómo podemos reducirlo más todavía. El acuerdo que tomamos hoy es muy importante porque todo el mundo está contribuyendo a esto”, agregó.

Controlar precio

Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México apoya con dos mil 500 millones de pesos semanales para mantener el precio de la gasolina magna y premium a nivel nacional, ante el aumento del combustible en todo el mundo derivado de la guerra en Irán.

“Hoy la gasolina magna cuesta menos de 24 pesos y el diésel en promedio está sobre 28. ¿Cómo es que logramos no aumentar el precio? Porque el gobierno federal está dando un incentivo a la gasolina y al diésel. Ese incremento que se provoca por lo internacional, el gobierno está apoyando para que nos incremente el precio de los combustibles”, expresó.

“¿Cuánto está apoyando sobre dos mil 500 millones de pesos semanales? El apoyo es como de cinco mil millones, pero sí compensamos con lo que está captando Pemex, por lo que todavía tiene de exportación de petróleo, entonces es como dos mil 500 millones de pesos semanales”, dijo.

Caso de agentes de EE. UU.

La presidenta cuestionó la comisión especial que creó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), para investigar el caso de los dos agentes de la CIA que participaron en un operativo y después perdieron la vida en un accidente, pues indicó que “o fue la fiscalía o el gobierno estatal, no hay de otra”.

Señaló que su gobierno desconocía que se había creado esa unidad de investigación.

“Realmente no se requeriría tantas unidades de investigaciones. O fue la fiscalía o fue el gobierno no hay de otra. O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad (estatal). No hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución.

Ariadna dirá si se va

Claudia Sheinbaum aseguró que será Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, quien deberá informar si decide dejar el cargo para encabezar la dirigencia nacional de Morena.

“Ya lo tiene que informar ella si toma esa decisión. Estuvimos juntas el fin de semana, pero ya si ella toma la decisión de dejar el gobierno, pues tiene que informarlo ella”, dijo.

Normas para uso de embajadas

La mandataria acordó con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, establecer normas para el uso de embajadas, tras el caso del hijo del excanciller Marcelo Ebrard, quien se hospedó seis meses en la embajada de México en Reino Unido en 2021.

“¿Cuál es la norma para la utilización de las embajadas? Hay cosas que están definidas, pero hay otras que no. Entonces, es muy importante que quede muy claro en las embajadas de México, los consulados de México en el exterior, qué normas deben seguir los embajadores, las embajadoras o el secretario de Relaciones Exteriores o cualquier otro secretario que quiera hacer uso de las instalaciones de la embajada”, expresó.

Exige pruebas ante señalamientos de EUA

Luego de que el diario Los Angeles Times reportó que la administración de Donald Trump prepara una amplia campaña anticorrupción dirigida a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, Claudia Sheinbaum dijo que cualquier señalamiento debe estar sustentado en pruebas y evidencias verificables.

La mandataria subrayó que la lucha contra la corrupción corresponde, en primera instancia, a las instituciones mexicanas, como la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales.

Sheinbaum enfatizó que ningún proceso o acusación puede sostenerse sin elementos sólidos.

“Si hay una investigación contra algún servidor público en México, tiene que haber pruebas y evidencias claras”, dijo.

EE. UU. nos tiene que respetar

En medio del caso de la presencia de elementos de la CIA para apoyar labores de seguridad estatal, la presidenta aseguró que siempre se busca tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que el país vecino “tiene que respetarnos, igual que lo respetamos”.

“Es nuestro vecino y tenemos que hacer todo lo posible por llevarnos bien por muchas razones (…) Somos socios comerciales y porque es mejor buscar siempre una buena relación con nuestro vecino del norte igual que con nuestros vecinos del sur, con todo el mundo, pero buscamos siempre una buena relación”.