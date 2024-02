Apoyarán iniciativas de AMLO sobre pensiones

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera (PAN), señaló que apoyarán las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador que beneficien a los mexicanos, como la del alza de salarios mínimos y las pensiones al 100 %.

Sin embargo, dejó claro que no se trata de un apoyo incondicional, pues solo votarán a favor cuando el titular del Ejecutivo detalle de dónde tomará los recursos para financiar dichas alzas.

“El 100 % de la jubilación, por supuesto que sí, lo único que preguntamos es: ¿de dónde pretende el gobierno sacar esas cantidades? A lo mejor lo que nos dicen que es destruyendo a los órganos autónomos, entonces de ahí sale el dinero. Si es que esa va a ser su propuesta, todo el presupuesto de los órganos alcanza para un mes de pensiones. Salarios mínimos, estamos a favor, pero que nos expliquen de dónde viene el dinero”, expresó.

No a propuestas “tóxicas”

También refirió que ni el PAN, ni la oposición, apoyarán las iniciativas que consideren “tóxicas” o “destructivas” como la que pretende desaparecer a los órganos autónomos o debilitar al Poder Judicial.

“De las reformas que vulneraron a los órganos autónomos o destruir la existencia del INAI, o el INE, o la CNDH, el PAN, y me atrevo a decir que el resto de la oposición no vamos a aprobar jamás. Elección de ministros de la SCJN, electorizar la justicia, es una iniciativa que el PAN no va a apoyar jamás. Las que consideramos tóxicas o destructivas jamás estaremos de acuerdo”, dijo en conferencia de prensa.

También señaló que las iniciativas que enviará el presidente López Obrador, el 5 de febrero, no van a ser prioridad sino que se les dará la misma atención a todos los proyectos que se presenten en el actual periodo de sesiones.

“Habremos de poner atención en todas las iniciativas que se presenten, no van a tener prioridad las que vengan del presidente. Algunas iniciativas responden a una necesidad social real, reflexionar e incluso votar a favor”, dijo.