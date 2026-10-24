Apoyo permite que entren a prepa 400 mil jóvenes

En Colima, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas para la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y resaltó que, gracias a dicho apoyo, este año 400 mil jóvenes más estudiarán la preparatoria.

“Hay quienes nos dicen: ‘¿por qué? Deberían de darlas a los jóvenes que tienen nueve y 10 de promedio para que los demás quieran tener una buena calificación’. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque cuando fui jefa de Gobierno había una beca que era así, se le daba a los que tenían mejor promedio y en vez de que los que tenían menos promedio quisieran estudiar más para tener un mejor promedio -que, además, las calificaciones siempre tienen algo de subjetividad-, se hizo una división en el salón de clases: los buenos estudiantes y los malos estudiantes, los que tienen beca y los que no tienen beca.

“Nosotros dijimos: ‘no, todas y todos los estudiantes deben tener beca, porque lo necesitan, porque queremos que todas y todos estudien y tengan, por lo menos, las familias lo necesario para estudiar’. Gracias a esta beca y a la Beca Rita Cetina de Secundaria, logramos que este año cerca de 400 mil jóvenes más llegaran a la preparatoria en todo el país”, informó desde la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima.

Expresó a las y los alumnos presentes la importancia de sentirse orgullosas y orgullosos de ser mexicanos, así como de no invertir tanto tiempo en las redes sociales y recomendó leer libros y jugar con sus amigos.

Destaca nivel más bajo en la percepción de inseguridad

Además, destacó que la gente en México se siente más segura, ya que la percepción de inseguridad se ubica en 58.1 por ciento -el nivel más bajo registrado desde el inicio de esta consulta hace 13 años-, lo que representa una reducción de 1.7 puntos porcentuales respecto a junio de 2026 (59.8 por ciento), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Así también, presentó al Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud en México, integrado por especialistas mexicanos que buscarán mecanismos para acelerar el abasto de medicamentos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS-Bienestar.

La mandataria adelantó que los primeros avances se presentarán en un mes y los nuevos procesos se implementarán en ambas instituciones públicas en enero de 2027.

Zoé Robledo puede comparecer, dice Sheinbaum

En otro tema, afirmó que la Modalidad 40 no va a desaparecer y las nuevas reglas se establecieron para evitar fraudes, la presidenta expresó que el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, puede comparecer a petición de legisladores, pues “no hay nada que esconder”. También informó que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción investigan los presuntos fraudes que se cometieron y que llevaron a tomar esta medida.

Revela que fue Maru Campos quien acusó a César Jáuregui

Por otra parte, la mandataria federal confirmó que en su reunión privada con Maru Campos Galván, ambas se alzaron la voz y la gobernadora le reclamó por acusarla de traición a la patria tras la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua, hecho que atribuyó al exfiscal, actualmente vinculado a proceso, César Jáuregui Moreno.

“Ella inició la conversación reclamándome, levantamos la voz en algún momento las dos. Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de haber traicionado a la patria. Yo le dije: ‘no, tiene que investigarse porque entraron agentes extranjeros a México sin el permiso’. Cuando yo le dije, es que entraron agentes’, ella me dijo, ‘no fui yo, fue el exfiscal’ (César Jáuregui)”, reveló la mandataria.

En Palacio Nacional, la presidenta reveló más detalles de la reunión privada realizada el 19 de septiembre pasado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, se refirió a los señalamientos que hizo Campos Galván respecto a presuntos nexos con grupos criminales de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

“La fiscal puede contar lo que le dijo la gobernadora de Chihuahua, que por lo que me comenta la fiscal, le dijo exactamente lo mismo: que el responsable de que hubieran entrado agentes a Chihuahua, es el exfiscal y que además habían encontrado actos de corrupción, esa es la conversación. Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Le dije, ‘si tienes pruebas, preséntalas’”, dijo al asegurar que la mandataria de Chihuahua a la fecha todavía no presenta pruebas.

Claudia Sheinbaum defendió a Ariadna Montiel y la calificó como una mujer honesta, reiteró que al hacer acusaciones de este tipo siempre deben presentarse evidencias. También explicó que tras momentos de tensión, Maru Campos le preguntó cómo seguiría la relación entre el Gobierno Federal y el de Chihuahua.