Aprehende FGJCDMX a Alfredo Jalife-Rahme

La Fiscalía capitalina dio a conocer que colaboró en la detención de Alfredo Jalife, aclarando que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad.

El documento detalla que la detención se llevó a cabo el día martes por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, lugar donde reside Alfredo Jalife, para después trasladarlo a la 1 de la madrugada de ayer miércoles 6 de diciembre a Monterrey, donde se encuentra detenido por la acusación de difamación que le hizo Tatiana Clouthier.

De qué demandó Tatiana Clouthier a Alfredo Jalife

En diciembre del 2022, Tatiana Clouthier demandó a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte.

La ex secretaria de Economía contó, a través de su cuenta de X, que Jalife la acusó de robar el litio de México para entregarlo a Estados Unidos.

“La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado mexicano”, añadió la coordinadora de voceros de la precampaña de Claudia Sheinbaum.

