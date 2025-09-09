Aprehenden a viuda e hija de exlíder del cártel

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) reportó la detención de la viuda e hija de Felipe de Jesús, “El Ojos”, el exlíder del Cártel de Tláhuac y quien fue abatido en un operativo en dicha demarcación en 2017. María y Samantha eran buscadas por las autoridades e incluso se ofrecían recompensa por datos para lograr su captura por los delitos de asociación delictuosa.

Acusación

María, la viuda de “El Ojos”, fue señalada como posible sucesora en el liderazgo del grupo delictivo, mientras que Samantha habría operado como encargada financiera y distribuidora de narcóticos, según reportes de la fiscalía.

Ambas fueron detenidas el domingo 7 de septiembre en Pachuca, Hidalgo, donde se tenía información que estaban. El operativo se realizó entre la FGJ y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Con esta información, el domingo 7 de septiembre de 2025, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo implementaron un operativo mediante el cual aprehendieron a ambas en la colonia Valle de San Javier de la capital hidalguense.