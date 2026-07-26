Apremian a México que proteja a reportero cubano

Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, exigió al Gobierno de México protección para el periodista cubano, José Luis Tan Estrada, quien vive en exilio forzado desde diciembre de 2024 y que actualmente se encuentra en territorio mexicano debido a las amenazas transnacionales que recibe y coinciden con su labor periodística.

La ONG defensora del acceso a la información recordó que la solicitud de asilo en México del comunicador independiente lleva siete meses en trámite, lo que representa un factor que agrava el riesgo porque limita la su protección y acceso a mecanismos estatales.

En respuesta, Artículo 19 pidió en un comunicado que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) resuelva la solicitud de asilo de manera inmediata y considere el contexto de riesgo derivado de su labor periodística y de las amenazas documentadas en su contra en territorio mexicano.

La organización detalló que entre abril y julio de 2026 las amenazas fueron recibidas por medio de sus redes sociales y mensajes telefónicos, los cuales incluyen amagos de golpizas y hasta señalamientos de que conocen su paradero en el país.