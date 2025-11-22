Aprenden a dirigente de la CTM en Quintana Roo

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) detuvo ayer viernes a José Isidro “N”, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

El asesinato está relacionado con hechos ocurridos el 17 de julio de 2018, luego del asalto a las instalaciones de la CTM en Cancún.

El viernes, agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio cumplimentaron una orden de aprehensión vigente, cuando el dirigente sindical se disponía a ingresar a una audiencia en la sede del Poder Judicial Federal, en esta ciudad.

Dicha audiencia correspondía a un procedimiento para revisar medidas cautelares en otro caso federal que se sigue a José Isidro “N”, por el delito de trata de personas en modalidad de prostitución ajena.

Aquel proceso inició en 2019 y motivó que el dirigente gremial fuese detenido e interno más de tres años privado de la libertad, hasta que logró la modificación de su medida cautelar.

En esta ocasión, la orden de aprehensión cumplimentada es por homicidio calificado fue emitida apenas en julio pasado por un Juez de Control.

Las indagatorias indican que la víctima de ese crimen era un hombre que había sido acusado por Santamaría Casanova del robo de dinero, alhajas y relojes de alta gama dentro de las oficinas sindicales.