Aprovecha Trump mensaje para atacar a la izquierda

Donald Trump siendo una vez más Donald Trump: el presidente aprovechó las celebraciones navideñas para enviar un mensaje cargado de su habitual tono confrontativo, deseando un “Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical”, en referencia a sus adversarios demócratas.

El mandatario los acusa de ser responsables de los principales problemas que enfrenta Estados Unidos.

“Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero fracasando miserablemente”, escribió el presidente republicano en su red social Truth, plataforma que utiliza de manera habitual para comunicarse con sus seguidores y fijar posición política.

Trump responsabiliza de forma recurrente al Partido Demócrata —y en particular al expresidente Joe Biden— por las dificultades económicas, las tensiones sociales internas y diversos conflictos internacionales.

En su narrativa, el mandatario vincula a la oposición con el aumento del costo de vida, la crisis migratoria, la inseguridad y el debilitamiento del liderazgo estadounidense en el escenario global. Reitera además que en su segundo mandato está solucionado todos esos “desastres” que dejaron.