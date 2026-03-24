Aprovechan dólar barato en la frontera norte

Una avalancha de turistas mexicanos que viven sobre todo en la frontera norte del país, cruzaron la frontera con Estados Unidos desde este fin de semana para realizar compras, en especial en el estado de Texas, aprovechando que el dólar alcanza sus niveles más bajos de los últimos meses.

El insólito comportamiento de los consumidores mexicanos ocurrió después de que prácticamente durante 2025 hubo una gran ausencia de compradores de este país en Estados Unidos debido a la inseguridad y a la ofensiva antimigratoria del presidente Donald Trump.

Celebran visita

Ahora, sin embargo, la guerra en Medio Oriente disparó hasta 60 % el comercio fronterizo en un mes ante el aumento inusual de la gasolina, por lo que los comerciantes texanos celebraron el retorno en masa de los mexicanos.

Aunque los precios de las gasolinas en la región norte de México son más bajos que en el resto del país, aun así, siguen siendo más altos que los de las ciudades estadounidenses de la frontera, por lo que el principal interés de cruzar la línea es justamente llenar los depósitos de los vehículos.

Una vez que están en Estados Unidos, los consumidores aprovechan la oportunidad para adquirir otros productos cuyos precios son menores que en México como ropa o alimentos, señalaron medios locales.

En este contexto, los comerciantes de ambos lados de la frontera se mantienen optimistas sobre que el turismo por tierra desde Estados Unidos hacia México y viceversa se reactivará una vez que comience la Semana Santa.