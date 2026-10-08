Aprovechará PRI disputa interna de Morena para ganar

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido trabaja en la construcción de una alianza opositora con la que buscará disputar a Morena espacios de poder y, particularmente, recuperar terreno en diversas entidades.

El dirigente priista sostuvo que la dirigencia guinda atraviesa una etapa de división interna y afirmó que, en contraste, la oposición avanza en la construcción de una estrategia electoral basada en la unidad entre partidos y ciudadanos.

“Lo más importante es que están desesperados. Vamos a ir a la elección rumbo al 2027 y obviamente Morena va en caída libre, ya les dije que en las redes, véanlo, el ‘Morenatánic’ se hunde, andan viendo cómo se juntan, andan viendo cómo sacan fotos de que hay unidad. No hay nada de unidad, hay una enorme división y con este trabajo fuerte, sólido, que estamos construyendo, estamos ciertos y listos que les vamos a ganar la mayoría y que vamos a tener buenos resultados en el 2027”, afirmó.