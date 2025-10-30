Aprueba Ley de Ingresos sin cambios

Sin ningún cambio para quedar en los mismos términos en que fue aprobada en la Cámara de Diputados, el Senado de la República aprobó por mayoría en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2026.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, remitió al Ejecutivo el proyecto de decreto por el que se expide la LIF.

Tras el debate que duró casi cinco horas en medio de acusaciones entre senadores de Morena y aliados y la oposición sobre qué gobierno endeudó más al país, quedó concluida en el Congreso de la Unión la etapa de ingresos que forma parte del paquete económico para el próximo año.

Con ello, la Cámara Baja en San Lázaro podrá iniciar la discusión del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 que tiene como fecha límite de aprobación el 15 de noviembre.

El Pleno del Senado avaló la minuta de la LIF con 79 votos a favor de Morena, PT y Verde Ecologista y 37 en contra emitidos por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC).

Se registraron ocho reservas con propuestas de modificación para su votación en lo particular que no fueron admitidas para su discusión.

La LIF contempla ingresos totales por 10.1 billones de pesos, de los cuales 5.8 billones se captarán por el cobro de los diferentes impuestos.

Quedó autorizado un endeudamiento interno de 1.8 billones de pesos y externo por 15 mil 500 millones de dólares.

Avalan nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Así también, se aprobó en lo general y en lo particular con el voto de Morena y sus aliados la nueva Ley Orgánica de la Armada de México que busca fortalecer las capacidades operativas, estratégicas, tecnológicas y de ciberdefensa de la Armada de México, mejorando su formación, adiestramiento e inteligencia, la cual fue turnada al Ejecutivo Federal.

Con 68 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 32 en contra del PAN, PRI y MC, se avaló la reforma que fue calificada por la oposición como un paso más a la militarización del país y sin nada que combata el huachicol fiscal que se consolidó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La oposición acusó que se elimina el tema de los Derechos Humanos en la nueva ley, centralizar el poder de la autoridad marítima para que rinda cuentas al Ejecutivo Federal.