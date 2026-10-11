Aprueba Morena política de alianzas rumbo a 2027

En la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, encabezado por Alfonso Durazo, y la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ariadna Montiel Reyes, se aprobaron por unanimidad la política de alianzas de unidad para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 y los procesos electorales extraordinarios que se celebren, y el Plan de Acción hacia diciembre.

La política de alianzas presentada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, establece las bases para construir coaliciones, candidaturas comunes y otras formas de participación conjunta con partidos políticos nacionales y locales afines al proyecto de la Cuarta Transformación, para lo que se podrán suscribir convenios con apego a las normas estatutarias de Morena, sin subordinación alguna y sin alianzas con representantes del régimen neoliberal y sus partidos.

Morena establecerá el marco institucional para la construcción de alianzas rumbo a 2027, bajo los principios de organización, pluralidad y respeto a su vida interna.

Seguir luchando para que el bienestar llegue a todas las familias: Montiel

Ariadna Montiel afirmó que “nuestras alianzas y nuestras propuestas deben servir para ampliar el bienestar de México, no es para encaramarnos en un cargo, es seguir luchando para que el bienestar llegue a todas las familias, fortalecer los derechos y mantener al pueblo como protagonista de la transformación”.

“La unidad que necesitamos tiene que construirse sobre las causas, el proyecto y la responsabilidad histórica ante una oposición que permanentemente busca afuera lo que no logra tener dentro, que es el apoyo popular”, afirmó ante consejeros nacionales, gobernadores y legisladores del Partido-Movimiento.

“Nuestro respaldo hacia nuestra presidenta Claudia Sheinbaum debe sentirse todos los días en el territorio. La mentira, la calumnia y la guerra sucia es la doctrina de la oposición, y nosotros, desde Morena y la Cuarta Transformación, lo que tenemos que hacer es informar sin nunca renunciar a la verdad”, señaló.

En la sesión del Consejo Nacional se tomó protesta a las y los 17 coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

No todos los que ganan sirven al movimiento: Durazo

En su mensaje inicial, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, admitió que hay quienes han arrasado en las encuestas de Morena a base de pagar impacto en medios y redes sociales y no de caminar con el pueblo.

“No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación. Hay quienes arrasan en las encuestas por producto de un incentivo perverso”, expresó.

“Aquel que, en lugar de ir a trabajar a nivel de base, se dedica a pagar medios para incrementar ficticiamente su potencial electoral, no sirve a la causa de la transformación”, dijo.

En cuanto al Plan de Acción hacia diciembre, contempla continuar con las tareas de fortalecimiento del movimiento, realizar asambleas con el pueblo para seguir informando y fortalecer la organización, defensa y conformación de las estructuras

En asuntos generales, se recordó que el CEN en meses anteriores emitió un acuerdo para que la incorporación al movimiento de personajes que no sean militantes de los partidos de la alianza se hagan del conocimiento del propio CEN y sean valorados por la Comisión de Incorporaciones. Morena mantiene abiertas las puertas.

En la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional estuvieron presentes gobernadores, legisladores, consejeros nacionales y militantes del Movimiento.