Aprueba Senado 21 proyectos de decreto

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, destacó que durante el primer mes de este tercer de la LXVI Legislatura, se aprobaron 21 proyectos de decreto, entre los que destacan la reforma constitucional sobre doble nacionalidad y la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

Refrendó su compromiso para que los trabajos legislativos se desarrollen de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara, con imparcialidad, objetividad y el respeto a la libertad de expresión de todas y todos los senadores, por lo que ha impulsado el diálogo y la construcción de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, a fin de avanzar en los temas de la agenda legislativa.

Se realizan 10 sesiones ordinarias

El senador Martínez Miranda informó que del 1 al 30 de septiembre se realizaron 10 sesiones ordinarias, en las que el pleno también aprobó reformas a 12 ordenamientos vigentes y siete decretos de diversa índole.

En este periodo, el Senado ratificó el nombramiento de Cristina Planter Riebeling como subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y realizó una Sesión Solemne para recibir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih.

Durante la sesión del pasado 29 de septiembre, el Senado de la República aprobó reformas a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, para que quienes aspiren a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, de los poderes ejecutivos de los estados y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no cuenten con doble nacionalidad.

Higinio Martínez dio a conocer que entre las reformas a diversos ordenamientos vigentes está el dictamen para proteger de manera eficaz los derechos de propiedad intelectual; otro para la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; y uno más para incorporar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

Alista comparecencias de secretarios de Estado

Además, esta semana inician en el Senado de la República las comparecencias de las y los secretarios de Estado, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este lunes, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abrirá este ejercicio de rendición de cuentas, pero no ante el pleno, sino ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El encuentro está programado para comenzar a las 13 horas.

El siguiente día, martes 6 de octubre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, comparecerá en el pleno para detallar el informe de la dependencia.

El 13 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asistirá a la Junta de Coordinación Política; y el miércoles 14, será el turno del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ante el pleno del Senado.