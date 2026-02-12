Aprueba Senado jornada laboral de 40 horas

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma que reduce gradualmente la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030, lo que beneficia a 13.5 millones de trabajadores.

Aunque la iniciativa fue aprobada por unanimidad de 121 votos, la oposición la calificó como una simulación y un “acto de justicia a medias” con tintes electoreros.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reprocharon la negativa de Morena a concretar la reducción de la jornada laboral en menos tiempo y a garantizar dos días de descanso obligatorio. Además, advirtieron que la ampliación de 9 a 12 horas el máximo de horas extra puede llevar a una sobreexplotación y a jornadas excesivas.

Durante la sesión ordinaria, las bancadas oficialistas consideraron histórica esta reforma, que mejorará la calidad de vida de las y los trabajadores y les permitirá dedicar más tiempo al descanso y a su familia.

A nombre del grupo parlamentario del partido en el poder Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que esta reforma es resultado de una amplia consulta con todos los sectores involucrados y respondió algunas críticas de la oposición.

El panista Marko Cortés dijo que lo positivo es que podrá haber mayor convivencia familiar y desarrollo personal, se reducirá el estrés crónico que genera enfermedades físicas y mentales, problemas cardíacos, ansiedad, depresión, obesidad y diabetes.

Por el PRI, la senadora Carolina Viggiano afirmó que esta reforma es electorera porque las 40 horas se van a concretar hasta 2030, año de las próximas elecciones presidenciales.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que con esta reforma “no nos podemos engañar” porque tal cual está planteada no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores.

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, resaltó que la reforma contempla una implementación gradual a fin de permitir una transición ordenada que considere las particularidades de los sectores productivos y no comprometa la economía nacional.