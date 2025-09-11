Aprueban adelantar consulta de revocación

El Congreso de Oaxaca aprobó una serie de reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Oaxaca, relacionados con la organización, los plazos procedimentales e implementación de la consulta de revocación de mandato.

Con estas modificaciones se estableció que ahora la consulta se iniciará durante el mes posterior a la conclusión del tercer año del periodo Constitucional; que el proceso de recabación de firmas podrá realizarse durante el mes previo a la solicitud de revocación de mandato y procederá a petición de la ciudadanía en un número equivalente, al menos del 10 % de las inscritas en la Lista Nominal de Electores, siempre y cuando la solicitud corresponda, por lo menos, a la mitad más uno de los municipios y que represente como mínimo el 10 por ciento de la lista nominal de cada uno de ellos.

De la misma manera, estipula que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) emitirá durante los primeros 10 días del mes de octubre los formatos autorizados impresos y medios electrónicos.