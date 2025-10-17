Aprueban cambios al Código Fiscal

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el ejercicio 2026 con la mayoría de votos de Morena y aliados. Durante la madrugada del jueves, el dictamen recibió el visto bueno en lo general y en lo particular tras la discusión de los artículos reservados, por lo que fue turnado al Senado de la República.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, decretó un receso para reanudar la sesión a mediodía para discutir y aprobar los dictámenes para modificar la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la Ley de Ingresos de la Federación del 2026. Se presentaron 32 reservas al dictamen del Código Fiscal de la Federación de los cinco grupos parlamentarios representados en San Lázaro.

En votación económica se aprobaron las propuestas de modificación presentadas por los diputados Reginaldo Sandoval, del PT; Rubén Moreira, del PRI; y Freyda Marybel Villegas, de Morena.

Se eliminó la fracción X del Artículo 124 del Código. La iniciativa original pretendía establecer como causal de improcedencia del recurso de revocación, el hecho de que el contribuyente manifieste desconocer el acto impugnado.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que esté jueves recibió las minutas de la Cámara de Diputados referentes a la Ley Federal de Derechos y al Código Fiscal Federal, las cuales fueron turnadas a comisiones para su análisis y aprobación.