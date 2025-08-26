Aprueban conferir honoris causa a 14 personas

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó conferir el grado de doctor/doctora honoris causa a 14 personalidades nacionales y extranjeras.

Postulados

Entre ellas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el médico mexicano Julio Frenk y el biólogo y exrector, José Sarukhán Kermez.

Además, a Una Canger, Dag Hanstorp, Antonio María Hernández, Estela Susana Lizano Soberón y Susana López Charretón.

Así como también a María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, Alejandro Portes, Dani Rodrik, Moisés Eduardo Selman Lama, Soledad Alejandra Velázquez Zaragoza y Rafael Yuste.

Aunado a ello, el pleno del Consejo Universitario aprobó otorgar el grado de investigadora emérita a la doctora Estela Mercedes Morales Campos, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI); y de profesores eméritos a los doctores Eduardo Bárzana García, de la Facultad de Química (FQ) y Eduardo Antonio Chávez Silva, de la Facultad de Artes y Diseño.