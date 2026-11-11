﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Aprueban cursos de reeducación para agresores

Noviembre 11 del 2026
Senado de la República avala reforma. Cortesía
Senado de la República avala reforma. Cortesía

El pleno del Senado de la República aprobó una reforma que obligará a los agresores de niñas, adolescentes y mujeres, como parte de sus sentencias, a acudir a cursos de reeducación para erradicar dicha clase de violencia y salvaguardar la vida de sus parejas e hijas.

La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias establece el concepto de “Servicios reeducativos” como los procesos de aprendizaje dirigidos tanto a las víctimas, así como a las personas agresoras, de forma individual o colectiva.

Ello mediante los cuales se promueve la erradicación de estereotipos de género, transformar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y perpetúan la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, en cualquiera de sus tipos y modalidades.

Los servicios serán integrales, gratuitos y debería sustentarse en la perspectiva de género, de derechos humanos, de interseccionalidad e interculturalidad.

﻿