Aprueban cursos de reeducación para agresores

El pleno del Senado de la República aprobó una reforma que obligará a los agresores de niñas, adolescentes y mujeres, como parte de sus sentencias, a acudir a cursos de reeducación para erradicar dicha clase de violencia y salvaguardar la vida de sus parejas e hijas.

La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias establece el concepto de “Servicios reeducativos” como los procesos de aprendizaje dirigidos tanto a las víctimas, así como a las personas agresoras, de forma individual o colectiva.

Ello mediante los cuales se promueve la erradicación de estereotipos de género, transformar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y perpetúan la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, en cualquiera de sus tipos y modalidades.

Los servicios serán integrales, gratuitos y debería sustentarse en la perspectiva de género, de derechos humanos, de interseccionalidad e interculturalidad.