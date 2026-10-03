Aprueban derecho de pensión por concubinato

La Comisión de Seguridad Social del Senado aprobó por unanimidad un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el propósito de garantizar el acceso a la pensión por viudez a personas en concubinato.

El dictamen busca eliminar las disposiciones que actualmente impiden a la concubina o al concubinario acceder a esta prestación cuando exista un cónyuge sobreviviente, la persona concubina esté casada o haya varias concubinas o concubinarios.

El presidente de dicha comisión, Alfonso Cepeda Salas, explicó que los supuestos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por establecer restricciones incompatibles con los principios de igualdad y no discriminación.

El legislador añadió que la propuesta regula la concurrencia de personas beneficiarias y busca evitar que las condiciones previstas en la legislación sean un obstáculo para el acceso a la pensión por viudez.

Agregó que el dictamen establece que cuando dos o más personas acrediten el derecho a la pensión por viudez, se deberá otorgar de manera concurrente y distribuirse en partes iguales entre las beneficiarias en tanto no exista resolución judicial, indicó.