Aprueban diputados Cuenta Pública 2024

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024. Lo hizo en medio de críticas de la oposición por presuntos malos manejos del presupuesto y falta de transparencia.

Quedó aprobada por 321 votos a favor por parte de Morena, Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), así como sufragios 117 en contra de las militancias del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

Durante el debate, el diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, acusó que los recursos públicos dados para el año 2024 “fue amplio, pero mal ejercido”, y afirmó que “hay falta de transparencia en su ejercicio”.

Oposición

Por su parte, el legislador del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que su bancada no puede aprobar la cuenta pública 2024 porque solo en ese año se registraron presuntos daños al erario por más de 67 mil millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).