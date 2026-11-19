El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 470 votos a favor y dos abstenciones, expedir la Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la cual los reconoce como seres sintientes y sujetos de cuidado por el ser humano y crea un Padrón de Infractores, cuya inscripción puede durar de uno a cinco años.

Durante el periodo que se encuentre una persona inscrita en este último, no podrá recibir algunos apoyos públicos relacionados de forma directa con el bienestar animal ni obtener las autorizaciones o permisos previstos en la ley.

Además, establece multas que van desde las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), en otras palabras, cinco mil 865 pesos, hasta dos mil UMAs, es decir 234 mil 620 pesos, a partir de la infracción cometida.

Asimismo, prohíbe expresamente las peleas de perros, ciertos usos de animales como propaganda, premios o en manifestaciones, prácticas que comprometan su bienestar. Incorpora la reparación del daño, incluyendo atención veterinaria, medicamentos, intervenciones, rehabilitación física y conductual, resguardo y manutención del ser afectado.

Prohíbe la venta de animales enfermos, así como la venta de animales de compañía en mercados, tianguis, vía pública o vehículos, la comercialización digital sin los registros correspondientes, su entrega como propaganda o premio y la venta o adopción a menores de edad.