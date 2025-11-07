Aprueban el PEF 2026 con reasignaciones

La mañana de este jueves, tras 26 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó finalmente en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, con reasignaciones por 17 mil 788 millones de pesos avaladas por la mayoría.

Así, el dictamen con proyecto de decreto fue aprobado en su totalidad y turnado al Ejecutivo federal para sus efectos legales y correspondiente publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El dictamen recibió 355 votos a favor, de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista, y 132 en contra, del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

De las mil 733 reservas registradas, solo se aprobaron las que presentaron Morena y sus aliados para recortar casi 18 mil millones de pesos al Poder Judicial y órganos autónomos para redistribuirlos a educación, ciencia y tecnología y para el campo.

Oradores y votación

Fueron 300 oradores los que subieron a tribuna para plantear sus propuestas de cambio al PEF 2026 y sus anexos, pero solo se admitieron las del bloque mayoritario.

Así, a las 5:30 de la mañana de este jueves se abrió el tablero para la votación que dio fin al debate en lo particular que inició a las 9:30 de la mañana del miércoles 5 de noviembre, con un receso decretado a las 20 horas para calmar los ánimos encendidos por las descalificaciones y acusaciones entre el oficialismo y la oposición.

Además, se hizo la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda para la emisión de la moneda conmemorativa de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, que fue aprobado por unanimidad.

Con ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cerró la sesión y citó para el próximo martes 11 de noviembre.