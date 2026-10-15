Aprueban en lo general Ley Federal de Ingresos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Ingresos, en la cual se establecen los ingresos que el Estado está autorizado a recaudar para el año fiscal 2027.

Dicha Ley quedó avalada en lo general por 331 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 118 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

De acuerdo con el dictamen, la bolsa total proyectada para el próximo año fiscal es de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

De ese total 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a Impuestos; 702 mil 564.7 millones a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 20.5 millones a Contribuciones de Mejoras; 177 mil 185.9 millones a Derechos; 15 mil 77.3 millones a Productos; 329 mil 479.8 millones a Aprovechamientos; 1 billón 457 mil 539.9 millones a Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios; 210 mil 774 millones a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones; y un billón 479 mil 959.2 millones de pesos corresponden a Ingresos Derivados de Financiamientos.

Crecimiento del PIB, entre 1.5 y 2.5 %

Las variables macroeconómicas estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un 1.5 % y 2.5 % real anual; el tipo de cambio nominal promedio está a justado en 17.9 pesos por dólar; en tanto que la plataforma de producción de petróleo se estima en un millón 800 mil barriles diarios, con un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 61.8 dólares por barril.

Entre las nuevas medidas de la Ley de Ingresos de la Federación 2027, destaca el establecimiento de tasa 0 % del IVA a las enajenaciones de librerías para homologarlo con el tratamiento a casas editoriales y puedan efectuar el acreditamiento del impuesto, debido a que actualmente se encuentran exentas sin posibilidad de recuperar el IVA.

Avalan Ley del LISR

Además el pleno aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que forma parte del marco fiscal del Paquete Económico 2027.

El dictamen, que busca fortalecer el combate a la evasión fiscal para mejorar la recaudación, quedó avalado, en lo particular, por 322 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 115 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

Quedó aprobado sin modificaciones, y no se aceptó ninguna de las más de 200 reservas de la oposición, entre las que destacaron propuestas para otorgar beneficios fiscales a empresas que cumplan con sus obligaciones.