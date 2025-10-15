Aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, por 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT, 131 en contra del PAN, PRI y MC, y tres abstenciones; y continuará con la discusión de 307 reservas al dictamen.

La modificación incorpora el concepto de interés legítimo, que podrá ser de carácter individual o colectivo, sin que sea necesario que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”.

En el caso de cobro de contribuciones de créditos fiscales, sólo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate.

Presentaron cuatro mociones

Al inicio de la discusión, se presentaron cuatro mociones suspensivas, una del PAN, una del PRI y dos de Movimientos Ciudadano, pero fueron desechadas por Morena y sus aliados en votación a mano alzada.

El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) señaló que los legisladores oficialistas afirman que la reforma es para que los “poderosos” no se adueñen de la justicia mediante el amparo, pero los acusó de haber tramitado el amparo más costoso en contra del Fobaproa.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció que su bancada votaría en contra de la reforma porque “es inconstitucional y contraviene el artículo primero”, en detrimento de la democracia.

En su turno, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, aseguró que las modificaciones propuestas buscan fortalecer el acceso a la justicia, mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargos procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos, para que sirva a “las causas comunes y no solamente a los intereses particulares”.

Morena plantea reserva

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una reserva para establecer que la nueva ley se aplicará a las partes del juicio que aún no se han desahogado, pero sin modificar lo que ya ocurrió.

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, señala la reserva.

El texto original señalaba que los juicios en curso seguirían con la ley anterior hasta su conclusión.

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”, puntualizaba el texto del dictamen.

Con la modificación se puntualiza que solo las etapas que ya pasaron se regirán bajo la Ley anterior, mientras que las pendientes se sujetarán a la nueva Ley de Amparo.