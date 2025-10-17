Aprueban en lo general reformas a la Ley del IEPS

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el 2026.

Con ello, Morena y aliados avalaron con 351 votos el incremento del gravamen que se aplica a los refrescos con y sin calorías, cigarros, casinos y videojuegos. Por primera vez se aplicará un IEPS a los sueros orales que no cumplan con las fórmulas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PRI-PAN y Movimiento Ciudadano sumaron 129 votos en contra por considerar que los incrementos atentan contra la economía familiar.

Tras cinco horas el dictamen finalmente se aprobó, con lo cual inició la discusión en lo particular con la presentación de 220 reservas inscritas.

El diputado de Morena, Daniel Murguía Lardizabal presentó a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el dictamen para la Ley del IEPS para el 2026.

El fundamento de los cambios, expuso, es que el consumo de refrescos incrementa las enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

La reforma, aseguró, busca atender estos problemas de salud, a través de impuestos en los productos de tabaco, juegos y sorteos, y videojuegos.

Enfatizó que en el caso de los sueros orales no causarán IEPS, solo para aquellos que contengan glucosa anhidra y otras sustancias.

Discusión seprolongó más de 5 horas

La discusión se prolongó por más de cinco horas debido a que legisladores rompieron el acuerdo entre grupos parlamentarios para no hacer preguntas a los oradores durante el debate para darle celeridad al procedimiento.

En contra, Eva María Vázquez del PAN reviró que es falso el argumento que los aumentos al IEPS obedecen a una cruzada por la salud.