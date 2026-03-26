Aprueban ingreso de 35 militares de EE. UU.

El pleno del Senado aprobó por 116 votos y cinco abstenciones a solicitud de la presidenta Sheinbaum para que se permita el ingreso a territorio mexicano de 35 elementos con armamento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.

Ello a efecto de preparen a marinos, militares y elementos mexicanos en técnicas de reacción, manejo de crisis y seguridad, como parte de la preparación rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Los militares estadunidenses participarán en el evento SOF-32 denominado “Adiestramiento en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

El dictamen señala que la delegación de los elementos de las Fuerzas Armadas de ese país asistirá con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo “Hércules C-130”, perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

Tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026, para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.