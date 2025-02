Aprueban iniciativa contra reelección y nepotismo

Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó en lo general, la reforma constitucional que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral.

Los senadores Manuel Velasco, del Partido Verde, y Adán Augusto López, de Morena, anunciaron la presentación de reservas para modificar el artículo segundo transitorio, a fin de que el nepotismo electoral quede prohibido a partir de 2030 y no desde 2027, como lo planteaba la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Panistas y morenistas se enfrentan

Gina Campuzano, senadora del PAN, y Saúl Monreal Ávila, de Morena, intercambiaron acusaciones durante el debate de la reforma que prohíbe el nepotismo electoral.

En tribuna, la panista reprochó que Morena y sus aliados pretendan aplazar su entrada en vigor hasta 2030 para beneficiar a personajes de la 4T que buscan mantener el poder de familias o dinastías como la de Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, del Partido Verde, entre otras.

La senadora Campuzano enfocó su crítica hacia “los Monreal en Zacatecas, de los 14 hermanos, 10 han ocupado cargos públicos. David Monreal es gobernador de Zacatecas. Su hermano Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro. Y Saúl Monreal es senador”.

En respuesta, el senador Monreal Ávila rechazó las acusaciones de la panista y argumentó que a diferencia de ella, él ha ganado sus cargos públicos por votación popular. “Soy el que más votos ha obtenido en la historia de Zacatecas, no dependo de mi partido, sino del apoyo del pueblo”, recalcó.

“Mi trabajo me avala, que tengo 27 años en la política y no soy un oportunista.

Yo vengo a hablar por mí, por mi trabajo, para su mayor conocimiento fui el de mayor votación en la historia de Zacatecas y no por ser hermano, por mi trabajo que ha estado ahí en Zacatecas. Si tiene duda sobre mi quehacer político, con todo gusto se lo aclaro, yo no soy ningún oportunista como usted, yo no dependo del partido, dependo de la gente y del pueblo de Zacatecas”, enfatizó.

Mientras Saúl Monreal hacia uso de la palabra, desde su escaño la senadora Campuzano gritaba y lo interrumpía, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, le llamó la atención y le exigió respeto y guardar silencio.