Los pacientes con padecimientos en fase terminal o desahuciados, podrán decidir sobre la aplicación de tratamientos médicos o rechazar procedimientos que prolonguen en forma artificial su vida y alarguen su agonía, según se desprende de la Ley de Voluntad Anticipada que fue aprobada por el Congreso del Estado.

En la nueva ley, aprobada en forma unánime por los diputados locales, se establece que el diagnóstico del estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible deberá ser sustentada con datos objetivos y certificado por dos médicos, en la historia clínica del paciente.

Con esta nueva legislación, se precisa que el documento de voluntad anticipada deberá contar con los siguientes requisitos:

El paciente, en forma libre y consciente, externará su voluntad de manera personal ante un Notario Público, quien dará fe del acto, el cual incluirá en el acta de manera enunciativa no limitada, sus objetivos vitales y sus valores personales, las indicaciones sobre el tipo de cuidados que desea.