Aprueban más de 7 mil 700 mdp para partidos

Partidos políticos de oposición advirtieron que eliminar o reducir su financiamiento público, como se plantea para la reforma electoral, permitiría la entrada de dinero del crimen organizado; mientras que Morena afirmó que se busca acabar con los privilegios partidistas.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el presupuesto que tendrán los partidos en 2026, que ascienden a 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos.

Morena será el partido con más recursos, con 2 mil 615 millones 798 mil 382 pesos; el PAN, mil 297 millones 873 mil 517; PRI, 982 millones 462 mil 839 pesos; Partido Verde, 832 millones 101 mil 904 pesos; y Partido del Trabajo, 670 millones 613 mil 764 pesos.

El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Hugo Sondón, señaló que el financiamiento público no solo impide la entrada de dinero ilícito, sino también garantiza una competencia justa entre fuerzas políticas.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcela Guerra, acusó que se busca debilitar el pluralismo político bajo el pretexto de la austeridad, por lo que es imperativo que todos los partidos participen en la discusión de la reforma electoral.

En respuesta, el representante de Morena, Guillermo Santiago, dijo que en la encuesta para elaborar la reforma electoral se planteará la reducción del financiamiento de los partidos políticos.

Morena, el partido más caro

Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano (MC), subrayó que desde 2016 Morena ha sido el partido más caro, acumulando 32 mil millones de pesos de financiamiento local y federal en los últimos nueve años.

El consejero Uuc-kib Espadas afirmó que no es momento de limitar la pluralidad, que ha permitido que tengan una competencia con piso mínimo en las elecciones.

Aprueban presupuesto del INE por 15 mil mdp

El Consejo General del INE aprobó el presupuesto base y cartera institucional de proyectos por alrededor de 15 mil millones de pesos, aunque la cifra final se modificará con base en los ajustes aprobados.

Adicionalmente, solicitó tres mil 119 millones de pesos como presupuesto precautorio para una consulta popular. En caso de no solicitarse este ejercicio, el dinero no se utilizará.

Por seis votos a favor y cinco en contra, se acordó una modificación al presupuesto de la Unidad de Género.