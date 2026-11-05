Aprueban nombramientos en comisiones ordinarias

El pleno del Senado de la República aprobó nuevos nombramientos en la presidencia de diversas comisiones ordinarias.

Destaca la designación de Blanca Elizabeth Fiesco, suplente de Laura Itzel Castillo y sin experiencia legislativa, quien encabezará la Comisión de Puntos Constitucionales, en lugar de Oscar Cantón Zetina.

De manera sorpresiva, el nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe será Gerardo Fernández Noroña.

La Comisión de Bienestar será presidida por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, mientras que a la expriista Cynthia López, que buscaba ser candidata de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, le dieron como premio de consolación de Comisión de Educación.

En la Comisión de Marina estará Laura Estrada y en Estudios Legislativos, que tenía Enrique Inzunza, ahora la presidenta será Guadalupe Chavira.

En la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, se dio de baja Manuel Huerta y en su lugar se da de alta Francisco Chiguil Figueroa.

La Comisión de Defensa Nacional será encabezada por la mexiquense Mariela Gutiérrez Escalante, cercana al presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez.

La de Minería será presidida por Nora Elena Yu Hernández; Cultura, Ana Chiquete; Recursos Hídricos, Luisa Cortés; Turismo, Francisco Alejandro Carrillo Flores; y Zonas Metropolitanas y Movilidad, Simey Olvera Bautista.