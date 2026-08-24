Aprueban nueva licencia de Rocha Moya

En sesión extraordinaria, la Diputación Permanente aprobó en forma unánime la nueva solicitud de licencia temporal para separarse de su cargo del gobernador Rubén Rocha Moya y se convocó a un periodo para conocer el dictamen en el que se proponga a la persona que ocupara el cargo en forma interina.

Durante la breve sesión, en la que se dio lectura a los dos documentos que entre los días 21 y 22 de agosto remitió Rocha Moya, el primero para notificar su retorno al cargo y el segundo para volver a pedir licencia, los nueve diputados que integran la permanente emitieron sus votos alzando la mano.

Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Diputación Permanente, anunció que el lunes se abrirá un periodo de sesiones extraordinaria en los que tendrán que asistir la totalidad de los miembros del Poder Legislativo.

En la sesión de ayer domingo, tras aprobar la nueva licencia temporal indefinida mayor de treinta días que el Ejecutivo estatal solicitó, se instruyó enviar para su dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales para conocer las propuestas sobre la persona que ocupará el cargo de gobernador interino.

Rubén Rocha Moya, quien en menos de dos días de haber retornado a su cargo de gobernador constitucional volvió a solicitar una nueva licencia temporal indefinida, por lo que los miembros de la Diputación Permanente fueron convocados a sesión extraordinaria para nombrar un gobernador interino.

Analizaron nueva licencia

Los nueve miembros de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura que preside el diputado morenista, Manuel Jesús Guerrero Verdugo, analizaron la petición del mandatario para que le concedieran una segunda licencia temporal indefinida mayor a los treinta días y la someterán a votación.

Una vez cubierto este punto, los nueve diputados, tres de ellos de Morena, una priista, un panista, una del Movimiento Ciudadano, otra del Partido del Trabajo, otra del Verde Ecologista y uno del Partido Sinaloense, escucharon las propuestas para elegir al gobernante interino que cubrirá el cargo vacante en forma temporal.

Rocha Moya, quien la mañana del viernes pasado volvió asumir el cargo después de permanecer con licencia temporal por espacio de 112 días, lapso en el que acudió ante la Fiscalía General de la República a rendir declaraciones por las acusaciones que pesan en su contra, la tarde del sábado volvió a solicitar licencia.

Licencia bajo la lupa de la ley

Tras una segunda solicitud de licencia indefinida solicitada el 22 de agosto como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya puede regresar al cargo sin ningún impedimento, consideran abogados consultados por El Universal. Al morenista le faltan 435 días para concluir su mandato.

El abogado Hugo Alejandro Bermúdez Manríquez comenta que no fue una separación definitiva sino una licencia temporal, aunque se hable de que tiene carácter indefinido.

Resalta que por ser una licencia y tener el carácter de indefinido se tiene la posibilidad de regresar.

“Mientras tanto, la Constitución de Sinaloa en el artículo 58 prevé que se nombre un gobernador o gobernadora provisional que estará en funciones hasta que Rocha Moya regrese o renuncie. En este caso (renuncie) el Congreso nombraría a un sustituto”, expresa el abogado.

En tanto, Irving Arellano, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y socio de la firma legal VMA Abogados, subraya que Rocha Moya tiene la posibilidad de reasumir la gubernatura de Sinaloa, porque su separación del cargo derivó de una licencia temporal y no de una renuncia, destitución o declaración de ausencia definitiva.

“Al cesar los efectos de esa licencia, conservaba la titularidad constitucional del Poder Ejecutivo y, por tanto, podía reincorporarse al ejercicio de sus funciones; de hecho, así ocurrió el pasado 21 de agosto.

“Sin embargo, al haber solicitado nuevamente una licencia por tiempo indefinido, su separación vuelve a quedar sujeta a la determinación del Congreso de Sinaloa, que es el órgano competente para autorizarla y resolver lo relativo a la sustitución temporal”, asevera Arellano.

Otros abogados, que solicitaron omitir su nombre, enfatizan que el artículo 58 de la Constitución de Sinaloa establece las faltas temporales (hasta por 30 días), pero no fija un plazo máximo para que una falta siga considerándose temporal, solo establece quién sustituye al gobernador dependiendo de si dura menos o más de 30 días.

El tema es que tampoco dice que después de cierto número de licencias se transforme automáticamente en falta absoluta.

Detallan que el artículo 59 aborda la falta absoluta cuando pasan más de dos años y para que ocurra, el Congreso debe determinar que se acredita esa falta absoluta para poder llamar a elecciones.

Rubén Ortega Montes, especialista en temas de seguridad, procuración y administración de justicia, indica que son irrenunciables los cargos de elección popular, entonces por eso se manejan con licencias.