Aprueban pedir 10 mil 842 mdp para partidos

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de acuerdo en el que proponen solicitar a la Cámara de Diputados un financiamiento público de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos para las fuerzas políticas nacionales y las candidaturas independientes, para competir en la elección de 2027.

Con esa solicitud, el presupuesto total solicitado por el INE para 2027 sería de 46 mil 961 millones de pesos. Se espera que el Consejo General apruebe los proyectos que se enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este martes 18 de agosto.

El pasado 29 de julio, la Comisión Temporal de Presupuesto INE avaló solicitar un presupuesto de 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos para que el instituto ejerza sus actividades durante 2027. De ese dinero, 22 mil 82 millones 951 mil 540 pesos estarán destinados a las actividades electorales, como la jornada electoral del 6 de junio.

Para qué tanto dinero a partidos

De acuerdo con el proyecto avalado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, el cálculo de este presupuesto se hizo con base en la fórmula establecida en la Constitución y leyes en la materia, debiendo asegurar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado de los partidos.

Para actividades ordinarias permanentes, en el ejercicio fiscal 2027 se definió un monto total de 7 mil 879 millones 331 mil 706 pesos, de los cuales se estableció que los partidos de reciente creación, Paz y Somos México, recibirán cada uno 157 millones 586 mil 634 pesos, equivalentes al 2 % del financiamiento ordinario total.

En tanto, la bolsa restante, que será de 7 mil 564 millones 158 mil 438 pesos, se distribuirá entre las seis fuerzas nacionales que participaron en la elección federal de 2024, aplicando la fórmula constitucional de 30 % igualitario y 70 % proporcional de acuerdo con la votación obtenida en diputaciones.

Actividades de campañas

En torno de las actividades de campaña, considerando que en 2027 únicamente se renovará la Cámara de Diputados, se fijó un financiamiento equivalente al 30 % del ordinario de cada partido, con una bolsa total de 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos.

En el caso de las candidaturas independientes, se determinó un monto de 47 millones 275 mil 990 pesos, que será distribuido entre quienes obtengan registro.

Respecto de actividades específicas, se aprobó un financiamiento de 236 millones 379 mil 951 pesos, equivalente al 3 % del ordinario, bajo la misma lógica de distribución constitucional.