Aprueban prohibición de vapeadores sin cambios

Las comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron, en fast track y sin cambios respecto a lo enviado desde San Lázaro, el dictamen de reforma para imponer de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a dos mil veces (226 mil 280 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien fabrique o venda cigarrillos electrónicos o vapeadores.

De inmediato la reforma a la Ley General de Salud avalada con 23 votos a favor y 10 en contra fue turnada al pleno del Senado para su discusión y aprobación en la sesión ordinaria de este mismo miércoles, en la cual se elimina criminalizar a las personas que vapean.

La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece la prohibición de la publicidad o propaganda para promover el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que esta reforma, en lugar de prohibir el uso de vapeadores, se deberían regular, porque de otra reforma permitirá dejar el mercado en manos del crimen organizado.

Senado homenajea a Elena Poniatowska

Por otra parte, el Senado de la República develó el miércoles en la Sala de Comparecencias la placa “Elena Poniatowska”, espacio que a partir de ahora lleva ese nombre, como un reconocimiento a la escritora y periodista. Durante el acto, “Elenita”, de 93 años de edad, agradeció a las y los senadores que promovieron este homenaje.

En entrevista posterior, habló sobre su vínculo con la presidenta Claudia Sheinbaum, recordó episodios íntimos de su vida y lanzó una crítica directa a la Cuarta Transformación encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque aclaró que no es política, pero mantiene una afinidad histórica con la izquierda, no eludió la pregunta sobre su valoración del movimiento que fundó López Obrador.