Aprueban propuesta para mayor transparencia

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 447 votos a favor reformar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para implementar una mayor transparencia y rigor en el proceso de registro de marcas; y fue enviado al Ejecutivo para su publicación.

Así como la introducción de nuevas causales de irregistrabilidad y de cancelación de marca; y la incorporación de figuras como la del Ambush Marketing (mercadotecnia de emboscada), con la finalidad de asegurar una protección más eficaz, fundamental para el fomento de la competitividad y el valor de los activos nacionales.

La reforma también establece que el IMPI podrá promover la cooperación internacional mediante el intercambio.