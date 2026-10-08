Aprueban protocolo contra turismo sexual infantil

Con año y medio de retraso, el pleno del Senado de la República aprobó una reforma que busca frenar el turismo sexual infantil a través del establecimiento de protocolos y obligaciones a los prestadores de servicios turísticos del país, como antros, hoteles y restaurantes, para exigir documentos oficiales que acrediten el parentesco cuando un adulto este acompañado de algún menor de edad o adolescente.

Cabe decir que esta iniciativa aprobada por unanimidad fue avalada por la Cámara de Diputados desde abril de 2025 y, a pesar de que activistas y organizaciones en defensa de la infancia, pidieron al Senado de la República aprobarla antes de la Copa Mundial de Futbol celebrada este año en México, ello ante el arribo de redes de pederastas y pedófilos que aprovechan esta clase de eventos, no fue prioritario en la agenda legislativa.

Dicha reforma, turnada al Ejecutivo Federal para su publicación, establece que los prestadores de servicios, como los encargados de hoteles, deberán pedir a los turistas que sean acompañados por menores de edad, acreditar el parentesco.