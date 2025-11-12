Aprueban proyecto para reabrir gobierno en EE. UU.

El Senado aprobó la legislación para reabrir el gobierno de Estados Unidos y poner fin al “shutdown” récord después de que ocho demócratas rompieran con su partido y se unieran a los republicanos para terminar con el atasco récord en la historia del país.

El voto fue de 60-40, con todos los republicanos excepto el senador Rand Paul de Kentucky, votando a favor de la medida.

La medida ahora va a la Cámara, que podría votar tan pronto como el miércoles para aprobar el paquete y enviarlo al presidente Donald Trump, quien dijo el lunes que apoya el acuerdo bipartidista.

La aprobación del Senado se dio después de una larga serie de votaciones para rechazar varias enmiendas y empaquetar los componentes de un acuerdo en una sola.

La legislación incluye un paquete de tres proyectos de ley de asignaciones anuales completos, incluida una financiación completa de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) hasta finales del próximo septiembre, y mantiene abierto gran parte del gobierno a corto plazo hasta el 30 de enero.

El acuerdo del Senado con los republicanos fue alcanzado con el aporte de los senadores Angus King, independiente de Maine, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, ambas demócratas de New Hampshire; Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen de Nevada; Dick Durbin de Illinois; John Fetterman de Pensilvania; y Tim Kaine de Virginia.

Trump celebra fin de cierre del gobierno

Donald Trump, en su discurso del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, celebró que el Congreso se acerca al fin del “shutdown” (cierre) del gobierno y anunció su intención de proclamar el Día de la Victoria en Estados Unidos.

Durante la ceremonia por el Día del Veterano, Trump elogió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, por su participación en resolver el cierre del gobierno, el más largo de la historia, con 40 días.

“Felicidades a ti, a John y a todos por una gran victoria”, dijo Trump en comentarios dirigidos a Johnson. “Estamos abriendo nuestro país. Nunca debería haber sido cerrado”.