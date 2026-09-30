Aprueban reforma contra doble nacionalidad

Con 86 votos Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el del Trabajo (PT) aprobaron la reforma contra doble nacionalidad en el Senado, por lo que el proyecto de ley fue remitido a los congresos estatales.

El pleno de la Cámara Alta aprobó en lo general, con el voto de Morena y sus aliados, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deben tener únicamente la nacionalidad mexicana y no poseer otra.

Durante la sesión ordinaria se aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, la cual fue criticada por la oposición al argumentar que a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos se a quienes se les da un trato de segunda, bajo argumentos chauvinistas y patrioteros.

El senador por Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, argumentó en contra de la reforma presidencial y expuso que “se habla de injerencia extranjera, pero la injerencia que hoy lastima a México tiene otros rostros”.

Expuso que de acuerdo a la reforma, la renuncia deberá acreditarse ante el Estado extranjero, con sus trámites, con sus costos, con sus tiempos. “Así, la posibilidad de que una mexicana, un mexicano compita para gobernar en su propio país, en su propio estado, dependerá de una oficina en Washington, en Madrid o en París”.

Manuel Añorve, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que el debate que planteó el gobierno de la 4T “es sobre los mexicanos que adquirieron otra nacionalidad, como si eso los hiciera traidores o desleales a la patria y lo peor es que ni ustedes saben cómo defender esta incongruencia”.

El senador por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que esta reforma no está dirigida contra los mexicanos y las mexicanas que tienen otra nacionalidad, mucho menos contra nuestros y nuestras connacionales que por razones familiares, migratorias y personales han construido su vida entre México y otro país.