Aprueban reforma en materia de extorsión

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la minuta por la que se crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece hasta 42 años de prisión a quienes cometan este delito.

Quedó avalada por mayoría de 450 votos a favor, por parte de todos los grupos parlamentarios.

La minuta regresó con modificaciones desde el Senado de la República, luego de que la Cámara Alta decidió modificar un cambio que antes fue promovido por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, que reducía las penas para funcionarios públicos señalados de encubrir delitos de extorsión.

Durante el debate, el líder guinda dijo que sigue creyendo que la reserva que interpuso y se aprobó la primera vez que dicha reforma se avaló en la Cámara de Diputados, fue correcta. Pese a ello, adelantó que se allanaría a las modificaciones del Senado, y llamó a no ser “inquisitorios”.

La reforma establece que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, con una penalidad base de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

No obstante, el decreto modificado prevé que las penas puedan llegar hasta 42 años si se configura alguno de los 34 agravantes contemplados, entre ellos el cobro de piso, los casos en los que las víctimas sean migrantes o menores de edad, y los accidentes de tránsito provocados con intención, conocidos popularmente como “montachoques”.