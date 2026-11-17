Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), apostó por el diálogo ante conflictos agrarios que hay en distintas partes del país.

Al encabezar la conferencia mañanera del lunes 16 de noviembre en Palacio Nacional, Rodríguez señaló que en ocasiones hay falta de disposición entre comunidades para resolver problemas, así como las decisiones de jueces y magistrados.

“Diálogo entre comunidades es lo que es la solución para los conflictos, que ninguno de los integrantes de los conflictos se oponga a sentarse a la mesa y a sacar una solución, a buscarle una forma jurídica al conflicto para seguir caminando.

“Si no hay diálogo, no avanzan la solución de los problemas, se cierra la gente y no escucha al otro. Hay que escucharnos y hay que escuchar en estos temas.

“La falta de acuerdos en muchos de los conflictos, no solamente de Oaxaca, sino en algunos otros, pues es que ellos no se quieren sentar, no quieren sentarse en una mesa y dialogar, no quieren y son conflictos añejos, de muchas decenas”, sostuvo la funcionaria.

Cuántos mexicanos han salido de pobreza

Así también, informó que “millones y millones” de personas mexicanas salieron de la pobreza desde 2018, de acuerdo con un informe del Banco Mundial.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que esta reducción es resultado de la política que comenzó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con Claudia Sheinbaum Pardo.

“Millones y millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, que importante es esto. Es resultado de la política que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Niveles de pobreza pasaron de 43.9 millones a 26.6 millones

La subsecretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Violeta Vázquez Rojas Maldonado, afirmó que, de acuerdo con datos del Banco Mundial, desde 2018 a 2026 han salido de la pobreza 17.3 millones de mexicanos.

Respalda comisión para investigar “fraude electoral” de 2006

En otro tema, la titular de la Segob respaldó la comisión que impulsa Morena en el Congreso para que se investigue el supuesto fraude electoral de 2006, tras las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien confesó,“hice que ganará Calderón”.

“Es un tema que lleva hoy el Congreso, la Cámara de Diputados, entonces nosotros estamos pendientes”.