Aquí en BCS no hay más que la 4T: Claudia Sheinbaum

“Vamos a seguir garantizando que en la frontera siga el IVA en 8 por ciento y baje el ISR como está con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó como uno de los sueños para el segundo piso de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, durante un encuentro con la militancia de Rosarito, en Baja California.

Recordó que, aunque fue promesa de muchos expresidentes de la República, solo el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Cuarta Transformación, cumplió con la reducción del IVA en la frontera, donde, además, se triplicó el salario mínimo.

En este mismo sentido, la precandidata única de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseveró que el problema del agua en la entidad es una prioridad en la construcción del segundo piso de la transformación, ya que es un derecho humano.

“Proyectos prioritarios para Baja California, uno es el agua, el presidente está ayudando, pero nosotros vamos a seguir ayudando a Baja California para que el agua se convierta en un derecho universal”, expuso.

Afirmó que “en Baja California no hay más que el movimiento de la 4T”, pues este estado ha mejorado como nunca antes gracias a la implementación de obras de alto impacto, como la construcción de la tercera garita para agilizar el flujo de mexicanos que entran y salen de Estados Unidos, así como el segundo piso vial en Tijuana.

No obstante, hizo un llamado a la militancia para no confiarse y organizarse para que el siguiente año, además de la Presidencia de la República, se gane la mayoría calificada en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, las diputaciones locales, presidencias municipales, en cumplimiento al Plan C.