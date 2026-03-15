Aquí gobiernan el pueblo y las mujeres: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que en el país gobiernen los cárteles del narcotráfico, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, reiteró que organizaciones criminales dominan territorio mexicano.

“Ayer (viernes) dije: ¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, no. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirmó la mandataria ante asistentes al acto.

Las declaraciones de la presidenta se dan en medio de un nuevo intercambio de posturas con el gobierno estadounidense sobre la estrategia para combatir a los cárteles del narcotráfico y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Cuestionada sobre comentarios de Trump

Previo al evento, Sheinbaum fue cuestionada sobre los comentarios recientes de Trump, quien aseguró que, “nos guste o no, los cárteles gobiernan México”, y señaló que incluso ofreció ayuda para combatirlos, propuesta que —según dijo— fue rechazada por la mandataria mexicana.

Al ser consultada sobre si existe la posibilidad de que Estados Unidos realice algún tipo de ataque contra organizaciones criminales en territorio mexicano, la jefa del Ejecutivo tampoco respondió al planteamiento.

En días recientes, ambos mandatarios expresaron visiones distintas sobre la forma en que deben abordarse los problemas de seguridad vinculados al narcotráfico.

Desde el gobierno mexicano se ha insistido en que cualquier coordinación con Estados Unidos debe realizarse bajo un principio central: el respeto absoluto a la soberanía nacional.

La mandataria mexicana ha subrayado que la soberanía “no está a negociación”, al responder a los señalamientos del presidente estadounidense sobre la supuesta presencia dominante de los cárteles en distintas regiones del país.

Inaugura Centro Libre en Ixtlán

Desde Nayarit, la presidenta encabezó la inauguración de un Centro LIBRE en el municipio de Ixtlán del Río.

Explicó que los Centros LIBRE son un espacio de encuentro para las mujeres mexicanas en el que podrán recibir asesoría jurídica, psicológica o simplemente participar en un curso, taller o club de lectura y la meta es contar con uno en cada municipio del país.

Agregó que en estos espacios también se construyen las Redes de Mujeres Tejedoras de la Patria, que sirve como grupos de apoyo para las mujeres que lo necesiten y son vínculo con el Gobierno de México para atender diversas problemáticas.

Señaló que otros de los programas impulsados por su administración es la Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo en el hogar y de cuidados que históricamente han realizado las mujeres y que no ha sido reconocido.

Además de entregar más de 25 millones de Cartillas de los Derechos de la Mujer. Destacó la importancia de reconocer a las mujeres en la historia y por ello este año ya son 18 fechas en el calendario cívico en el que se conmemora a las heroínas de la patria. Aunado a que el 21 de marzo se nombrará a Margarita Maza como “Primera Embajadora Histórica de México”.

Avanza Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha

Así también, se llevó a cabo la sexta asamblea regional del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha en la plaza comunal de Tiríndaro, Michoacán. El gobierno de México ha invertido 4 mil 319 millones de pesos para atender las demandas de restitución territorial, rescate de culturas y lenguas, fortalecimiento del gobierno tradicional y acciones para el bienestar integral de las comunidades p’urhépechas.

En plenaria, las autoridades federales presentaron a las autoridades comunitarias los avances más destacados, como los trabajos para el rescate del lago de Pátzcuaro y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su Componente Indígena y Afromexicano con una inversión de 198 millones de pesos (mdp).