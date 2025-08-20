Arancel a jitomate mexicano provocará desabasto

El cobro de la cuota compensatoria al jitomate mexicano podría provocar escasez de la hortaliza en Estados Unidos (EU), aseguraron congresistas demócratas que pidieron al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, eliminar ese cobro.

A más de un mes de que la Casa Blanca impuso una cuota compensatoria de 17.09 % al jitomate mexicano que entra al mercado nroteamericano, un grupo de legisladores demócratas expusieron, en una carta, que se difundió esta semana, pero que se envió el pasado 15 de agosto, evitar un desabasto.

Ello porque se espera que los productores mexicanos puedan reducir su producción o cambiar de cultivos, ante la decisión de EU de eliminar el Acuerdo de Suspensión del Jitomate, por el cual se establecían precios mínimos de exportación a la hortaliza a cambio de no cobrar las cuotas compensatorias.

La misiva afirma que existe también el problema de la “escasez de mano de obra que llevó a agricultores de Florida a dejar campos sin cosechar, así como el brote de salmonela que tensionó aún más el suministro nacional”.

Añadieron que la producción de Florida podría ser “poco confiable” por los eventos climáticos extremos que esa entidad puede enfrentar como huracanes, olas de calor o heladas tempranas.