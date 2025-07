Aranceles a tomate están impulsando a agricultores

La Casa Blanca afirmó que los aranceles del 17 % impuestos al jitomate mexicano “ya están impulsando a los agricultores, productores y empresarios estadounidenses”, y que se trató de una “medida decisiva para proteger la agricultura estadounidense y restablecer la equidad”.

En un comunicado, la Casa Blanca retomó declaraciones de empresarios del sector elogiando la medida anunciada por Trump apenas la semana pasada.

“Solo han pasado dos días y ya tenemos muchas más llamadas de gente interesada en hacer negocios, y el precio ni siquiera ha cambiado”, señaló Chad Smith, de Smith Tomato Farm, en Alabama.

Matt Rudd, de Rudd Family Farm, en Carolina del Norte, señaló que “lo que ves ahora en las tiendas de abarrotes, en vez de todos esos jitomates de México, y en todas partes, deberían ser jitomates cultivados en Estados Unidos, donde podamos competir con esos precios”.

Rich Troccio, de Bloomfield Groceria, en Pennsylvania, dijo que “no se molestaría si pone un arancel de 50 % a México. No me molestaría porque no compro de allí. Así soy yo. Mientras sea algo cultivado aquí, aquí es donde quiero comprar mi producto”.

Según Sam Newell, de Fruit Fari, en Chicopee, Massachusetts, la decisión de Trump es “un ganar-ganar para la comunidad y para nosotros. Que haya aranceles a los productos importados nos coloca en un nivel de competencia más parejo”.

Logan Duvall, de Me and McGee Market, en Little Rock, Arkansas, dijo que “no veo cómo los aranceles van a ser negativos para nosotros”. Según él, el arancel al jitomate beneficia “directamente a nuestros granjeros en nuestra comunidad”.

La Casa Blanca subió un video en X con todos los testimonios, que responden a las críticas por el impacto que el arancel al jitomate tendrá en negocios restauranteros, catsup, etc.

El 15 de abril el Departamento de Comercio anunció que se retiraba en un plazo de 90 días del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping sobre Tomates Frescos de México de 2019.

Este acuerdo permite a los productores mexicanos exportar tomate, conocido en algunas regiones como jitomate, a su vecino del norte, sin pagar aranceles antidumping.