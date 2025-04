Aranceles cambian el actual escenario geopolítico mundial

Autoridades rusas y mexicanas coincidieron que los aranceles impuestos globales por Donald Trump cambiarán por completo el escenario geopolítico mundial, lo que traerá la creación de nuevas estrategias tanto bilaterales y regionales.

Durante el Foro Empresarial Rusia-México, representantes de gobierno, así como empresariales, indicaron que aunque México y Rusia no salieron en la lista de los países afectados por el impuesto global de 10 % anunciado por Trump, no significa que el mandatario no pueda poner otras sanciones comerciales.

Por ello, destacaron que ante el contexto mundial que se vive, las naciones deben comenzar a fortalecer sus relaciones bilaterales y regionales para reducir la dependencia hacia Estados Unidos.

Nuevo orden mundial

María Araceli de Haas, directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, reconoció que las medidas arancelarias de EE. UU. crearán un nuevo orden mundial económico, lo que obligará a rediseñar las cadenas de suministro.

Agregó que también es un nuevo reto político porque acercará a algunos países que se encuentran enfrentados o que sus relaciones están deterioradas.

Rosa Elena García, tesorera nacional de la Concanaco, aseguró que ante la coyuntura política y comercial, México debe explorar y voltear a ver a otros mercados y regiones como Sudamérica, Asia y Europa.

En ese sentido, resaltó que incluso las autoridades deben revisar los 27 tratados que México tiene convenio con el fin de ver sus áreas de oportunidad.

Aunado a lo anterior, la tesorera de la Concanaco indicó que tras el anuncio arancelario, tanto el país como las demás naciones deben estudiar los nuevos escenarios comerciales, ya que se reacomodaron las cadenas comerciales y esto podría conllevar la creación de nuevas rutas.