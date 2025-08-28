Aranceles no detendrán comercio desleal de China

Estados Unidos no podrá detener el avance del comercio desleal de China, solamente con su política arancelaria, sino que requiere de un trabajo conjunto con sus vecinos de América del Norte, aseguró el CEO de Ternium, Máximo Vedoya.

Durante el Foro Steel Market Update, realizado en Estados Unidos, el directivo afirmó que es innegable que la penetración de los productos chinos a los mercados avanza.

“El avance del comercio desleal sistemático generado por China, que está inundando los mercados con sus productos en muchas industrias, es una realidad”, añadió.

Consideró que “la solución no es el aislamiento, sino el trabajo en conjunto para crear una plataforma fuerte y competitiva en América del Norte... lo racional sería un renovado T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) bajo esta premisa”.

Vedoya comentó que “México está haciendo un gran trabajo en la defensa contra el comercio desleal de China y sus países satélite, con más medidas que Estados Unidos. Adicional el gobierno mexicano está fomentando el desarrollo interno de la economía nacional, a través del llamado Plan México, para generar mayor valor agregado”.