Aranceles, opción ante caída de ingreso fiscal en EUA

La promesa de Donald Trump, quien toma posesión hoy como presidente de Estados Unidos, de bajar los impuestos y dar exenciones fiscales para las empresas, significará una baja de los ingresos al erario, los cuales se intentarán compensar con los ingresos por aranceles que se impondrán a México, Canadá y China, entre otros países, explicó el especialista en comercio exterior, Jorge Molina.

Con ello se buscaría cumplir con la regla presupuestal del Congreso estadounidense, detalló.

Hace unos días, el Congressional Research Service, instancia que elabora estudios de investigación para el Congreso de Estados Unidos, recordó que en los años noventa el Senado del país vecino estableció la regla Pay as you go (Paygo), a través de la cual todo incremento del gasto o reducción de los ingresos tiene que compensarse para no incrementar el déficit presupuestal.

“Mientras Trump insista en cumplir sus promesas fiscales de campaña, la amenaza de los aranceles seguirá presente como ingreso alternativo para cubrir nuevas deudas durante la próxima década”, dijo.

Trump pretende mantener recortes de impuestos y exenciones fiscales que se implementaron en su primer periodo de gobierno, cuando redujo la tasa del impuesto corporativo de 35 a 21 % a partir del 1 de enero de 2018, medida que vence este año, y ahora quiere bajarla a 15 % para la manufactura, así como aumentar las deducciones estatales y locales.

No se debe olvidar que, en su campaña presidencial, Trump prometió que aplicaría un arancel universal de 10 % a todas las importaciones y de 60 % a los productos provenientes de China, lo que podría generar nuevas deudas por 7.5 billones de dólares en los próximos 10 años, añadió Molina.

Si Trump quisiera evitar esa regulación presupuestal, requerirá del voto de 60 senadores, pero en esta legislatura hay 53 escaños de republicanos y 47 de demócratas. Molina explicó que Trump ve potencial en los impuestos a las importaciones, porque “han representado menos de 2 % del ingreso del gobierno de EE. UU”.