Aranceles, reto más grande en lo que va del siglo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reconoció que el tema arancelario “es el reto más grande que ha tenido México en lo que va del siglo”.

En la reunión plenaria de los diputados de Morena, dijo que la negociación del TMEC ha sido buena y sostuvo que lo que nuestro país ha logrado importantes acuerdos con Estados Unidos derivado del trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“México lo ha hecho bien y la presidenta tiene un gran reconocimiento internacional por lo que ha logrado con los Estados Unidos. Se ve como un país de referencia para esa negociación. Es lo que le preguntan a ella, bueno, ¿cómo le haces? La presidenta ha tenido 20 llamadas con el presidente Trump. La última fue el viernes de la semana pasada. Y personalmente está revisando todo lo que estamos haciendo. Es el reto más grande que ha tenido México en lo que va del siglo. Nunca habíamos tenido un reto de esa magnitud, de esa complejidad con Estados Unidos. Y México está saliendo avante”, aseveró.

Viraje

Presentó un balance estratégico sobre el estado de la economía mexicana, los avances de las negociaciones bilaterales y el viraje urgente que requiere la política industrial del país de cara a la consolidación del proteccionismo global y el auge de la inteligencia artificial.

Ebrard Casaubón explicó que el orden económico mundial vive un cambio de paradigma, transitando del libre comercio de los años 90 a un esquema marcadamente proteccionista liderado por Estados Unidos para mitigar sus déficits comerciales con Asia.

Frente a este escenario, Ebrard detalló que del gobierno mexicano ha logrado blindar el acceso de México al mercado estadounidense bajo condiciones privilegiadas.

Puntualizó que actualmente, México es el principal exportador hacia los Estados Unidos y paga el arancel efectivo más bajo del mundo: un 3.4 %, en comparación con competidores directos como China, que enfrentan tasas promedio del 10.3 %.

El funcionario admitió el alto grado de complejidad política que implica mantener esta tasa de beneficio con la administración del presidente Donald Trump, dado el incremento del 24.6 % en las exportaciones mexicanas, impulsadas fuertemente por la demanda estadounidense de componentes electrónicos ligados al boom de la inteligencia artificial.

En materia de diversificación económica, anunció que próximamente se enviará al Senado para su ratificación el acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea, negociado a lo largo del último año con el equipo de Ursula von der Leyen.

Presume ventaja en revisión del T-MEC

La negociación de México con Estados Unidos en torno a la revisión del T-MEC constituye uno de los procesos más complejos que ha enfrentado el país en lo que va del siglo, aseguró.

Ebrard presentó a los senadores cifras sobre el denominado “arancel efectivo”, indicador que permite conocer cuánto paga realmente cada país por las mercancías que exporta a Estados Unidos, tomando en cuenta que existen productos con diferentes niveles arancelarios y otros que ingresan sin pagar.

México registra actualmente un “arancel efectivo” promedio de 3.4 %, mientras que el del resto del mundo es de 6.7 %.

Ebrard destacó que Vietnam, uno de los principales competidores de México por el liderazgo como proveedor del mercado estadounidense, enfrenta un arancel efectivo de alrededor de 6.4 %. “Somos los que más exportamos y somos los que pagamos menos”, presumió.

Destacó que esta posición adquiere mayor relevancia por el volumen de comercio que México mantiene con Estados Unidos y por la competencia que existe entre distintas economías por conservar o incrementar su participación en ese mercado.

Negociación

La prioridad ahora, dijo, es mantener esta ventaja durante las siguientes etapas de la negociación comercial.

En este marco, explicó que México ha mantenido una presencia constante en Washington para defender sus intereses comerciales. Reveló que viaja prácticamente cada semana a Estados Unidos porque, ante la magnitud de las negociaciones, es necesario mantener un diálogo permanente con las autoridades estadunidenses.

El secretario recordó que la actual administración incluso preparó el Plan México antes de que Sheinbaum asumiera formalmente la Presidencia, con el objetivo de anticiparse al nuevo escenario económico y comercial internacional. Apuntó que esa previsión permitió que México contara con una estrategia frente a un entorno que, hace poco más de un año, parecía mucho más adverso.

Destacó que Estados Unidos se mantiene como el principal inversionista en México, con alrededor de 16.8 mil millones de dólares, seguido por España y Canadá.