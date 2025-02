Para el gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Agustín Carstens, la imposición de aranceles son negativos para el crecimiento, el empleo y la inflación.

“Los aranceles no son buenos para el crecimiento. No son buenos para el empleo. No son buenos para la inflación”, advirtió al dictar una conferencia magistral titulada “Lecciones aprendidas y desafíos futuros para los bancos centrales de las Américas”.

Ante representantes de organismos multilaterales, académicos de universidades extranjeras, banqueros centrales y especialistas, que asistieron a la primera edición de la Conferencia de Chapultepec organizada por la oficina de representación del BIS en la Ciudad de México, estableció que si bien aún se desconoce en qué partes y cómo se implementarían los aranceles, ya está teniendo un efecto negativo en muchos sectores de la economía.

Tampoco, dijo, no se sabe el tiempo de duración de dicha medida y las condiciones, pero cuyo método con el uso de las amenazas fue puesto en duda por el ex gobernador del Banco de México (Banxico).

El también exsecretario de Hacienda aseguró que la incertidumbre generalizada que estamos viendo sobre las políticas, afectará a los bancos centrales de varias maneras.

Por eso, los instó a mantenerse atentos y actuar cuando sea necesario de manera firme para no dañar la credibilidad que se tiene en los bancos centrales, ya que se corre el riesgo de que las empresas pospongan sus inversiones y los hogares podrían evitar las grandes compras.

Lo anterior, advirtió, afectaría a la inflación aunque de manera aislada.

Hizo ver que actualmente el público en general está mucho más resentido por un período relativamente breve de inflación alta que por un período prolongado de inflación ligeramente por debajo de la meta.