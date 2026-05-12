Archivaldo y Jesús Guzmán, en contacto con EE. UU.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús, líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, estarían en contacto con el gobierno de Estados Unidos para ver la posibilidad de una entrega, reportó el diario Los Angeles Times.

En un reportaje de Keegan Hamilton, el diario estadounidense señala que, de acuerdo con dos fuentes informadas del tema, los hijos fugitivos del Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, iniciaron contactos hace alrededor de un año y que están esperando a ver cómo evolucionan los casos judiciales de sus medios hermanos antes de tomar una decisión definitiva.

Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín y Ovidio, no respondió a las preguntas del Times sobre la posibilidad de que Iván y Jesús se entreguen.

Mientras que Ovidio fue entregado por el gobierno mexicano al de Estados Unidos, Joaquín Guzmán se entregó y entregó con él a Ismael “El Mayo” Zambada, con la esperanza, de lograr un acuerdo más benigno para él.

A raíz de la acusación anunciada por el Departamento estadounidense de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales, el nombre que más concentra la atención es el de Iván Archivaldo, ya que la acusación contra Rocha afirma que el gobernador con licencia se reunió con este y con Ovidio (cuando aún era libre) para que lo ayudaran a ganar las elecciones de 2021.

El compromiso, siempre de acuerdo con la acusación, es que una vez en la gubernatura, Rocha dejaría a Los Chapitos mantener su negocio de tráfico de drogas y los protegería de grupos criminales rivales.